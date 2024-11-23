24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bilecik ValisiŞefik Aygöl, eğitim hayatına yön veren kıymetli öğretmenlerimizi anmak ve onurlandırmak amacıyla emekli öğretmen Celalettin Demir’i evinde ziyaret etti.BİLECİK (İGFA) - Ziyarette, yıllar önce Celalettin Öğretmen’in öğrencisi olan önceki dönem Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirildi. Bu anlamlı buluşmada, Vali Aygöl, öğretmenlik mesleğinin değerini bir kez daha vurgularken, Celalettin Öğretmen’e sürpriz bir jestle doğum belgesini takdim etti.

Vali Aygöl, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren sessiz kahramanlardır. Bugün burada sadece bir öğretmeni değil, yıllarca ülkemize ilham veren bir değeri onurlandırıyoruz,” diyerek duygularını ifade etti.

Bu özel ziyaret, bir öğretmenin yalnızca sınıfta değil, hayat boyu nasıl iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.