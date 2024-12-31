Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı programı kapsamında Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

İlk olarak Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret eden Vali Aygöl, güvenlik hizmetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emniyet teşkilatının her zaman toplumun yanında olduğunu ifade etti. Emniyet mensuplarının yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Aygöl, 2025 yılında da aynı azim ve gayretle çalışmalarına devam etmelerini temenni etti. Ziyaretinin ardından, Vali Aygöl, yeni yılın tüm güvenlik çalışanlarına sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Daha sonra Bozüyük İlçe Jandarma Karakoluna ziyaret eden Vali Aygöl, yılbaşında görevde olan jandarma personeliyle bir araya gelerek, onların yeni yılını kutladı.

Jandarma personeliyle kısa bir sohbet gerçekleştiren Vali Aygöl, başarılı çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti ve yeni yılda da aynı özveriyle çalışmalarını sürdürmelerini temenni etti. Güvenlik güçlerinin yılbaşı gecesi halkın huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Vali Aygöl, ziyaretin sonunda, İlçe Jandarma Komutanı ve karakol personeline başarılar dileyerek, tüm Bilecik halkının güvenli ve huzurlu bir yıl geçirmesini temenni etti.