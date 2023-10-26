Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde bir takım temaslarda bulunarak vatandaşlarla görüştü.

İlk olarak Pazaryeri Hükümet Konağı’na giden Vali Aygöl, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman’dan ilçenin genel durumu ve ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl ardından Pazaryeri Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.

Pazaryeri ilçesindeki temaslarına esnaf ziyaretleriyle devam eden Vali Aygöl, kahvehanede vatandaşlar ile sohbet etti, tavla oynadı. Kara Mustafa Paşa Camii restorasyonu ve Pazaryeri Yeni Hükümet Binası inşaatını yerinde inceledi. Pazaryeri Kültür Merkezinde, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Şefik Aygöl, muhtarlık kurumunun önemini vurgulayarak, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımız, halkın gözünde devleti, devletin nazarında da halkı temsil etmektedir. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.