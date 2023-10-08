Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy halkı ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip, dertlerini dinlemeye devam ediyor. Vali Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli’de köy halkı ile buluşup, sohbet etti, salça yapan vatandaşlara kolaylıklar diledi. Çerkeşli’de çalınmadık kapı bırakmayan Vali Aygöl’e Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik ederek, birlikte köyün yöresel lezzetlerine baktılar, vatandaşların ikram ettiği çayları içtiler. Köy halkı valinin ziyaretinden memnuniyet duyarken, Vali Aygöl de memnuniyet duyduğunu ve tekrar bir araya geleceklerini belirtti.