Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılında hain terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanarak gazi olan Bülent Aydın’ı Bozüyük’teki evinde ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kahraman gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Aydın’ın kıymetli ailesiyle de bir araya gelen Vali Aygöl, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

"Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onların fedakârlıkları asla unutulmayacaktır" diyen Vali Aygöl, Bülent Aydın’a ve ailesine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.