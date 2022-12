Bilecik Valiliği yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Buna göre, yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan ve mekanlarda tedbirler artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü’nde yeterli personel görevlendirilerek, acil servislerde yeteri kadar sağlık hizmeti verilecek.

Bilecik Valiliği yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Buna göre, yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan ve mekanlarda tedbirler artırılacak. İl Sağlık Müdürlüğü’nde yeterli personel görevlendirilerek, acil servislerde yeteri kadar sağlık hizmeti verilecek.

Bilecik Valiliği yılbaşı gecesi için alınan önlemleri duyurdu. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda ilimizde yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır” dedi.

Yılbaşının huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için tüm ekiplerin çalıştığını söyleyen Vali Kızılkaya, “Bilecik’imizde yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek için; 511 polis, 115 jandarma, 326 sağlık, 29 112 acil çağrı merkezi, 4 AFAD ve 10 itfaiye olmak üzere toplam 995 personelimiz ve 8 dron, 220 araç ve 180 ekip, milletimizin hizmetinde olacaktır” dedi.

Vali Kızılkaya açıklamasının devamında, “Yeni yıl dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası için söz konusu genelgede belirtilen güvenlik tedbirlerinin yanı sıra ilimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için valiliğimizce bazı tedbirlerin alınması da uygun görülmüştür. Vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde tedbirler arttırılıyor

Bu tedbirler çerçevesinde, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu şehir merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araç istasyonlarda, vatandaşımızın yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlama gerçekleştirilen meydan, alan ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacaktır. Yeni yıla girileceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekânlarda tedbirler artırılarak uygulanacaktır” dedi.

Her türlü tehlikeye karşı tüm ekipler teyakkuz halinde

Vali Kızılkaya, tüm ekiplerin her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dâhil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. İl, ilçe ve belde belediyeleri yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, emniyet ve jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için en üst seviyede tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir. Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı 112 Acil Çağrı Merkezi 7/24 milletimizin emrindedir” dedi.