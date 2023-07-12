Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 5’inci hafta geride kalırken, Bilecik Kartalspor maça çıkmaması sonucu 3-0 hükmen yenik sayıldı.

Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 5’inci sonrasında ligde 5’te 5 yapan 1299 Bilecik Kulübü liderliği paylaştı. 5’inci hafta Bilecik Sentetik Saha’da oynanması planlanan Bilecik Kartal Spor-1299 Bilecik Kulübü maçında ev sahibi takım maça çıkmazken, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Söğüt Sentetik Sahasında Söğütspor, 1308 Osmaneli Belediyespor’a 2-1 yenilirken, Bilecik Sentetik Sahası’ndan oynanan 1969 Bilecikspor Kulübü- Vitraspor müsabakası 0-0 sonuçlandı. Ligin 5’inci haftasında Güneş Spor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası 5’te 5 yapan 1299 Bilecik Kulübü liderliğe yükselirken, 1969 Bilecikspor Kulübü 13 puanda kaldı. 1308 Osmaneli Belediyespor 9 puan, Vitraspor 7 puan, Söğütspor 6 puan Bileciks Kartal Spor 3 puanla ligde yer alırken, ligde Güneş Spor’un henüz puanla tanışamadı.

Öte yandan bu hafta Bilecik derbisi olan 1299 Bilecik Kulübü ile 1969 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek.