Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 3’üncü hafta geride kalırken, 3’te 3 yapan 1299 Bilecik Kulübü tutulamıyor.

Bozüyük Sentetik Saha’da oynanan Bilecik U13 Gençler Ligi 3’üncü hafta müsabakasın 1299 Bilecik Kulübü deplasmanda Vitraspor’u 2-1 yendi. Maçın ilk 30 dakikalık ilk devresinde iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. 30 dakikanın sonundan takımlar gol bulmazken, soyunma odasına 0-0’lık skorla gittiler. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü 35’inci dakika golcüsü Kerem Sümbül ile 1-0 öne geçti. Maçın 45’inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında ceza sahası içinde bir 1299 Bilecik Kulübü oyuncusu topu elle müdahale edince maçın hakemi penaltı noktası gösterdi. Bu atış golle sonuçlanırken, durum 1-1 oldu. Maçın 55’inci dakikasında 1299 Bilecik Kulübü kaptanı Okan Kaya’nın muhteşem golüyle durumu 2-1’e geldi. Bu gol sonrası maçta başka gol olmazken, 1299 Bilecik Kulübü maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 9’a yükselten 1299 Bilecik Kulübü liderliği devam etti.

Öte yandan 1299 Bilecik Kulübü 4’üncü haftayı BAY geçecek.