Türkiye’nin 81 ili yaşamak ve çalışmak noktasında değerlendirilirken, Bilecik Türkiye’nin yaşamak için en iyi şehirleri arasında 38’inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin 81 ili yaşamak ve çalışmak noktasında değerlendirilirken, Bilecik Türkiye’nin yaşamak için en iyi şehirleri arasında 38’inci sırada yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en yaşanabilir kentleri, ABD merkezli bir ekonomi dergisinin raporuyla belirlendi. 94 başlıkta hazırlanan Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesinde önemli detaylar yer aldı. 4 ana kategoriden oluşan verilere göre, ’İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler’ sıralamasında Bilecik, 44,69 puanla 38’inci sırada yer aldı.