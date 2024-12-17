Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi amacıyla ’Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ başvurularının başladığını söyledi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 17 Ocak 2025 tarihine kadar "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bircan, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim Şehrimiz Bilecik, aynı zamanda ahilik kültürünün yerleşik hayata geçişinde büyük rol oynamıştır. Bu anlamda Şanlı Osmanlı Devleti’nin Manevi Kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri, ilimizde bulunan en önemli değerdir. İlimizde; halk şairi, çömlek ustası, ahşap oymacılığı, ses&bağlama, mekikli dokuma, bez dokuma, kılıç ve bıçakçılık gibi toplamda 20 adet Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı bulunmaktadır. Bu sayının bu sene 50’ye yükselmesini hedeflemekteyiz. İlimizde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan; debbahlık (deri işlemesi), ebru sanatı, hat sanatı, arp sanatı, ipek dokuma, cam sanatı, sepet örmeciliği, mermer işlemeciliği, minyatür sanatı, demir işçiliği, kündekari, telkâri, seramik sanatları gibi birçok mesleğin usta ellerde devam ettiğini bilmekteyiz. İnşallah bizlerde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ustalarımızı bu anlamda tespitlerini de yaparak destek amacıyla bu belgeleri almaları noktasında gerekli hassasiyet ve desteği vereceğimizi buradan bildirmek isteriz. Bu değerli kültürel ve sanatsal miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak adına eğer siz de ben de ustayım ben de sanatkârım diyorsanız Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ’Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ hakkında bilgi almak için bekliyoruz" dedi.

"Türk süsleme sanatları, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro sanatları alanlarında başvuru yapanları değerlendirecek"

Başvurular hakkında bilgi veren İl Müdürü Bircan, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının başvuru, değerlendirme, tespit ve kayıt işlemlerine ilişkin yönerge uyarınca; âşıklık-ozanlık, halk şairliği. zâkirlik, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, mahalli müzik sanatları ve geleneksel çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro sanatları alanlarında başvuru yapanları değerlendirecek. Yönerge gözden geçirilerek başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri ciddi oranda revize edildi. Buna göre başvurular yılda bir kez gerçekleştirilecek ve Değerlendirme Kurulları da yine yılda bir kez toplanacak. 2025 yılı için 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı kartı başvuruları 17 Ocak 2025 tarihine kadar https://vatandas.ktb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Başvurular neticesinde, Değerlendirme Kurulları yılda bir defa olmak üzere bir sonraki yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplanacak ve değerlendirme sonrası sonuçlar adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletilecek. İcra ettiği sanatı bir ustadan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş ve en az bir çırak yetiştirmiş; sanatta belli bir olgunluğa erişmiş, bununla birlikte sanatını en az 10 yıldır aktif olarak icra eden, aldığı eğitimle beraber ürünlerine kendi yorumunu da katabilen ancak bunu yaparken sanatı aslına uygun icra eden ve yozlaştırmayan ustalar başvuruda bulunabiliyor" dedi.