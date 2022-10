Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2022-2023 yılı yeni eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2022-2023 yılı yeni eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni düzenledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın ’Türk İdare Teşkilatında Kırsal Alanda Yerel Hizmet Sunan Kurumların Yeri’ ve ’TR 41 Bölgesinde Bilecik’ başlıklı ilk dersiyle gerçekleşen törene Bilecik il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Anadolu Klarnetli Beşlisi’nin Klasik Türk Müziği dinletisi ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Üniversitenin adını aldığı Şeyh Edebali Hazretlerinin “Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar” sözüne vurgu yaparak, “Bugün düzenlediğimiz törenle bilginin yaşayacağı bir eğitim dönemini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitede yapılan akademik çalışmalara yönelik bir değerlendirmede bulunan Rektör Beydemir, “Bilimsel Araştırma’ projelerine aktardığımız maddi kaynak oranında her geçen yıl bir önceki döneme göre belirgin bir artış sağlamaktayız. Bu noktada sizlerle bazı sayısal verileri paylaşmak istiyorum. Web Of Science verilerine göre 2019 yılında 151 olan makale sayımız pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında 202, 2021 yılında ise 255’e yükselmiştir. Yine aynı verileri dikkate aldığımızda 2019 yılında 837 olan atıf sayımız 2020 yılında bin 303, 2021 yılında ise, 2 bin 152 olarak kayda geçerek büyük bir artış gerçekleştirmiştir. 2022 yılı verileri ise bu artışın düzenli olarak devam edeceğini göstermektedir. Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel çalışmayı ve sonuçlarını gerek mahalli gerekse ulusal bazda kamuoyu ile paylaşıyor ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Doç. Dr. Mesut Işık ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan’a plaketlerini Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir takdim ederken, aynı listede yer alan Rektör Beydemir’e ise plaketini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya takdim etti.

Törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğg. Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, akdemisyen ve üniversitesi personeli katıldı.