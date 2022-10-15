Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türk Kızılay Bilecik İl Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türk Kızılay Bilecik İl Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği arasında insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, sosyal hizmet, insancıl hukuk ve insani yardım finansmanı konularını içeren akademik iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Türk Kızılay Bilecik İl Başkanı Sevcan Uzun arasında imzalanan protokol uyarınca üniversitede Kızılay Butik kurulacak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin bu butik aracılığı ile ihtiyaçları giderilecek. Rektör Beydemir, yaptığı açıklamada Türkiye Kızılay Derneğinin, sadece Türk insanının değil bütün insanlığın yardımına koşan, ülkemizin gurur kaynağı kurumlarından biri olduğunu vurguladı.