Bilecik’te dün gece aniden bastıran, ağaçların devrilmesi, birçok işyeri ve evin sular altında kalması ve yolların ikiye bölünmesine sebep olan afet sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Bilecik’te dün gece aniden bastıran, ağaçların devrilmesi, birçok işyeri ve evin sular altında kalması ve yolların ikiye bölünmesine sebep olan afet sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) Bilecik’in de içinde bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı dün yapmıştı. ‘Sarı Kod’ ile uyarılan Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı’nda bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nin su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Elektriğin de kesildiği kent merkezi karanlığa bürünürken, kuvvetli rüzgâr ağaçları devirdi. Çınarlar mevkiindeki dükkânları da su basarken, Akasya mevkiinde bir çok araç yağmur sularının birikmesi nedeniyle mahsur kaldı. Yaşanan afette bir çok ev, işyeri, dükkan hasar görürken, evine su basan ve temizlik esnasında ayağı kayan bir şahsın yaralanmasından başka olumsuz bir olay yaşanmadı.

Bilecik selim ardından yaralarını sarmaya başladı

Sabahın ilk ışıklarında başta Bilecik Belediyesine bağlı tüm ekipler seferber oldu. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı’nda bulunan mazgallar temizlenirken, kenttin bir çok noktasında da çalışmalar devam etti. İstiklal Mahallesi Santral Sokak üzerinde bulunan mazgal her yağmurda tıkanırken, dün akşamda bu mazgallar yine tıkandı. Mazgal etrafındaki terzi, bayan giyim ve kuyumcu gibi işyerleri sular altında kalırken, işyeri sahipleri sabaha kadar dükkan temizlediler.

"Akşamki selde hemen, hemen 30 santim kadar su girdi içerideki dükkanlara"

Burada iş yeri olan koşularına yardım eden Mustafa Filoğlu, "Akşamki selde hemen hemen 30 santim kadar su girdi içerideki dükkanlara. Burada komşu olarak yardımcı olduk çerideki suyu boşaltmak için. İçerideki zararı ziyanı kim ödeyecek. Bunun bir açıklaması olması lazım yetkililerden. Duyarlı olmaları lazım, buradaki halkın, esnafın hali ne olacak. Sadece biz değil burada, kaç esnaf perişan. Akşam 8’den 1’e kadar su temizledik" dedi.