Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ihalesi tamamlanan 16 derslikli Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu inşaatları için yer teslimi yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde riskli binalar arasında yer alan Atatürk Ortaokulu geçtiğimiz yıllarda kapatılırken, yeni okul için ilçeye müjde Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’dan geldi.

AK Partili Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri ilçesine kapatılan Atatürk Ortaokulunun yanı sıra Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun da ihalelerinin ve yer teslimlerinin yapıldığını belirterek, inşaat çalışmalarının yakında başlayacağını söyledi.

Milletvekili Yağcı, ilçede ihtiyaç duyulan ve uzun zamandır üzerinde çalışılan 8 derslikli Atatürk Ortaokulu'nun ve 8 derslikli Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nun ihalesi ve yer teslimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pazaryeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önceki dönem Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı ve mevcut Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele…” diye konuştu.