Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren esnaflara devlet destek teşvikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki esnafa devlet destek ve teşvikleri anlatıldı.

Pazaryeri Belediyesi’nin hazırladığı seminerle ilçe esnaflarına yönelik devlet destek teşvikleriyle ilgili program ilk kez ilçede düzenlenirken, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İş ve Teşvik Danışmanı Aygün Öztürk, ilçe esnafına Türkiye'nin yatırım konusunda önemli destekler veren kurumların desteklerini kalem kalem anlatıldı.

Toplantıda esnafların bu desteklemelerden nasıl faydalanacağı konusunda bilgiler verdi.