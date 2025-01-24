Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Tahir Oğul bir üst rütbeye Emniyet Amirliği rütbesine terfi ederken, başarılı Amir Tahir Oğul’a apoletini eşi Fatma Oğul ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz taktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Bozüyük ilçesinden Pazaryeri İlçe Emniyet Amir Vekili olarak atanan ve aldığı rütbe sonrası Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri olarak asaleten atanan evli, ve üç çocuk babası Tahir Oğul, terfi heyecanı yaşadı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, terfi heyecanı yaşayan Emniyet Amiri Tahir Oğul’u tebrik etti.

Her bir terfi, hem bir onur nişanesi hem de artan sorumlulukların ve daha büyük görevlerin habercisi olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Unutmayınız ki liderlik, sadece emir vermek değil; aynı zamanda ilham vermek, motivasyon sağlamak, yol göstermek ve gerektiğinde en önde yürümektir. Eğer işlerinizi bu şekilde yaparsanız, hem iş huzurunuzu hem de iç huzurunuzu tesis etmiş olursunuz. İnançlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece, başarı daima yanınızda olacaktır” diyerek, Emniyet Amiri Oğul'a bundan sonraki görevlerinde üstün başarılar dileğinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’da İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’u tebrik ederken, kendisine görevinde başarılarının devamını diledi.