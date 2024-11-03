Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti 8. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurulda mevcut İlçe Başkanı Yaşar Karabey güven tazeledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı’nın 8. Olağan Kongresi, partililerin yoğun katılımıyla Pazaryeri Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve Marmara Bölge ve Bilecik Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Yaşar Karabey, kongreye tek aday olarak katılarak güven tazeledi ve yeniden ilçe başkanı seçildi. Yaşar Karabey, kongrede yaptığı konuşmada, “Kardeşlik ruhuyla gerçekleştirdiğimiz kongremizde, Türkiye Yüzyılı iddiası için güçlü ve yenilenen kadrolarımızla yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kongrede, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de konuşma yaptı.

Birlik ve beraberlik mesajı verilen konuşmalarda, yeni dönemde AK Parti'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulandı.