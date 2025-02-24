Bilecik Pazaryeri’nin gururu olan 7 kick boksçu Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Okullararası Şampiyona'da sergiledikleri performansla ilçeye madalyalarla döndü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Kick Boks Şampiyonası, 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Eskişehir’de yaklaşık 850 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Şampiyonada Bilecik’i temsil eden Pazaryerili sporcular, mücadeleleri ve başarılarıyla bir kez daha adlarından söz ettirdi.

Pazaryeri ilçesinin gururu olan Ömer Faruk Özbay, Cemre Su Metin, Ayşegül Ünlü, Rana Karaca, Leyla Uğur, Yusuf Karaca ve Tuğra Uras Gürol adlı sporcular turnuvada büyük performans sergiledi. Bu zorlu mücadelede, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Özbay, 32 kg yıldız erkekler point fighting kategorisinde Türkiye 2.’si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Metin ise 37 kg küçük bayanlar point fighting kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve sporcuların antrenörü Fehmi Piliç, genç yetenekleri bu büyük başarıdan ötürü tebrik etti. Henüz küçük yaşta olmalarına rağmen büyük bir özveri ve disiplinle çalışarak önemli dereceler elde ettiklerini belirten Piliç, "Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok. Onları destekleyen ve her zaman yanlarında olan Pazaryeri ilçe Kaymakamımız Sayın Ahmed Tayyib Kahraman’a, bizlere her anlamda destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Sayın Zekiye Tekin’e ve İl Spor Müdürümüz Sayın Ramazan Demir’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.