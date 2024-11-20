Sonbaharın gelmesiyle yurttan kartpostallık görüntüler gelmeye devam ederken, yeni görüntüler Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut göletleri sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken yeşilin, kırmızının, sarının ve turuncunun her tonu ilçede görsel şölen oluşturuyor.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Bozcaarmut göletlerindeki sonbahardaki görsel şölenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.