Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken, Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda çalışmalar sürüyor.

Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken, Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda çalışmalar sürüyor.

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi. Gövde kazıları, enjeksiyon, dolusavak, derivasyon tüneli ve malzeme ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını ifade eden Akca, "Projede gövde dolgu imalatları devam etmekte olup, 1 milyon 50 bin gövde dolgusunun 763 bin metreküpü tamamlanarak temelden 60 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Kalan dolgu imalatları, su alma yapısı ve vana odası imalatları tamamlanarak 2022 yılı aralık ayında su tutulması planlanmaktadır" dedi.

Akca, "Temelden yüksekliği 72 metre ve su depolama kapasitesi 4,47 milyon metreküp olan Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı’nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 800 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor" dedi.