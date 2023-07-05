Bilecik’te geçen yıl orta refüjlerin bazı kesimlerine deneme amaçlı dikilen lavantalar çiçek açarken, oluşturduğu manzara adeta göz kamaştırdı.

Bilecik’te bu yıl orta refüjlerin bazı kesimlerine deneme amaçlı geçen yıl dikilen lavantalar çiçek açarken, oluşturduğu manzara adeta göz kamaştırdı. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta orta refüjler olmak üzere vatandaşlar yoğun zaman geçirdiği dinlenme alanlarda dikilen tüm lavantalar çiçek açarken, kent adeta mor renge büründü. Bunlardan Bilecik sanayi rampasına diklene lavantalar çiçek açarken, manzara adeta göz kamaştırdı.

Orta refüjlerde güzel görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait sera alanında yetiştirdikleri çiçeklerle Bilecik’in her tarafını en güzel şekilde süsleyeceklerini sözlerine ekledi.