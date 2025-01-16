Bilecik’te bir ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayan alt geçit çıkışında bir ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında olay yerine 112 Acil Servis ekibi yönlendirilirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı anlaşıldı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kaza mahalli belediye ekiplerince ivedilikle temizlenirken.

Öte yandan mahalle sakinleri kazaların hep aynı kavşakta meydana geldiğini söyleyerek, bu noktaya ışık yada ortaya kavşak yapılmasını belirtti.