Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilecik Kız Futbol Takımı, Uşak’ta düzenlenene turnuvada büyük başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Ege Bölge Müsabakaları Uşak’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuva öncesi çekilen kurularda A grubunda yer alana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilecik Kız Futbol Takımı’nın rakipleri Aydın, Uşak ve Kütahya oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi’de ilk defa kız futbol takımıyla temsil edilen Bilecik, ilk maçında Aydın’ı 4-2, Uşak’ı 3-0 ve Kütahya’yı 5-2 yendi. Alınan bu başarı sonuç sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilecik Kız Futbol Takımı adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Gençlik ve İl Müdürü Yasin Özdemir, Türkiye yarı finallerine yazdıran Kız Futbol Takımı’nı tebrik ederek, finalde giden yolda başarılar diledi.