Bilecik’te 2024-2025 Kış Tedbirleri Planı Toplantısı GerçekleştiPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te, 2024-2025 kış sezonu için alınacak tedbirler Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, kış aylarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına yol güvenliği, ulaşımda aksama yaşanmaması ve olumsuz hava koşullarına karşı hızlı müdahale planları gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Bilecik’te bu kış, güvenli ve sorunsuz bir dönem geçirmek için tüm ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlamış durumda. Hazırlıkların titizlikle yapıldığı ve her türlü olumsuz koşula karşı önlemlerin alındığı belirtildi.