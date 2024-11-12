Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde en çok nüfusa sahip Karaköy köyünde Pazaryeri Kaymakamlığınca geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanan halı saha yanına spor aletleri yerleştirilerek köyde yeni sosyal alanlar kazandırılmaya devam ediliyor.BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Karaköy köyünde köy muhtarı Adem Açık ile birlikte vatandaşların spor yapabilmeleri için oluşturulan alanda inceleme yaptı.

Kaymakam Kahraman, “Geçtiğimiz yıl Kaymakamlığımızca Karaköy köyümüze yapılan halı sahamızın hemen yanı başına vatandaşlarımızın sportif faaliyetlerini sürdürmesi ve köyümüzdeki vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam adına spor yapabilmeleri için spor aletleri temin ettik” dedi.

Muhtar Adem Açık ise Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a köylerine desteklerinden dolayı teşekkür etti