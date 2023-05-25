Bilecik-İnhisar karayolunda yarılan kaya parçası tehlike saçarken, sürücüler üzerlerine düşmesinden endişe duyuyorlar.

Bilecik-İnhisar karayolu Yakacık Köyü Tokmaktepe mevkii yolun 10 metre yüksekliğinde alanda bir ağacın köklerinin büyümesi sonucu kaya parçasının yarılmasına neden oldu. Bu olayın Türkiye’nin ’Küçük Antalya’ diye adlandırılan Sakarya Vadisi’ne giden yol üzerinde olmasından yoğun kullanılırken, sürücüler yetkilerden bir önce iş makinesi yardımı ile o bölgenin kaldırılmasını talep ettiler.