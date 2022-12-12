Cenazeye AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri ile çok sayıda seveni katıldı.

Nermin Kurt geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek, tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Bilecik İl Kültür Turizm eski müdürü Şahin Kurt‘un eşi, Bilecik Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Kurt Bayrakçı ve Gamze Cinoğlu’nun anneleri Nermin Kurt’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip İmam Hatip Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bilecik şehir mezarlığına defnedildi.

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