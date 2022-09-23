Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi’nin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tüm ekiplerce hızla devam ediyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün sürdürdüğü Bilecik’in köylerinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları ile vatandaşların yol güvenliği ve konforu arttırıldı. Konuyla ilgili olarak, "Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, içme suyu, kanalizasyon, temiz su nakilleri ve Bilecik İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, boru desteği ile diğer ihtiyaç malzemelerinin karşılanmasıyla çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar ile depolar yenilenerek kapasiteleri arttırılmakta, köylerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları tamamlanmaktadır. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü eğitim, sağlık, kültür ve güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmalar ile Bilecik’te kamu yatırımlarını en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Eğitim yatırımları ile merkez ve ilçelerdeki okulların bakım ve onarımlarını, eğitim ve öğretim dönemi öncesinde tamamlayarak öğrencilerin eğitim alanlarının konforu arttırıldı. Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurra’sının teknik ekipler ile gerçekleştirilen kontrollüğü ile hizmete açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu" denildi.