Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, merkeze çekilirken yerine Serdal Şimşek atandı.

10 Kasım 2020 tarihli ve 2020/517 sayılı karar ile İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mustafa Sami Akyol, görevinden alındı. Akyol’un yerine Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek atandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, müdürlük bahçesinde yaptırdığı kümeslerde tavuk bakmasının ardından mahalle sakinlerin şikayetleri üzerine Bilecik gündemi çok meşgul etmişti. Akyol’un merkezde uzman kadrosunda çalışacağı öğrenildi.

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz bu atama sonrası sosyal medyasından, "5 yıl aradan sonra ilimize İl Milli Eğitim Müdürü ataması yapan bakanımız Yusuf Tekin beye teşekkür ediyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz Serdal Şimşek beye başarılar diliyorum" dedi.

Serdal Şimşek’in özgeçmişi,

1974 yılında Kütahya-Simav’da doğdu. İlkokulu Öreyler İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Simav İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini 1996 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, Yüksek lisans öğrenimini ise Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programında tamamladı. 1997 yılında Giresun-Dereli ilçesinde göreve başlayarak öğretmen ve Müdür Yetkili Öğretmen olarak çalıştı. 2002 yılından itibaren Kütahya-Simav’da farklı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü sınavlarını kazanarak değişik okullarda müdür yardımcılığı, müdür vekilliği ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 21 Temmuz 2014 tarihinde İzmir-Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. 2016-2024 tarihleri arasında İzmir-Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmış olup 23 Ağustos 2024 tarihinde İzmir Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.