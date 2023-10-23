Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü tarafından ilin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri anlatılan resim ve fotoğraf sergisi beklenen ilgiyi görmedi.

2023-2024 yılı akademik yılına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini tercih ederek Bilecik’te ekim ayında eğitim ve öğretim hayatına başlayan yerli ve yabancı binlerce öğrenciye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açmış olduğu resim ve fotoğraf sergisinde Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında tüm ilçelerin ve merkezde bulunan tarihi ve turistik değerleri bir araya getiren yaklaşık 30 adet resim ve fotoğrafı inceleyen öğrencilerden sergiye pek ilgi olmazken, merak edip gelenler de Bilecik’e hayran kaldı.

Serginin 29 Cumhuriyet Bayramına kadar gezilebileceği bildirildi.