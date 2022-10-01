Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Ertuğrul Namal’ın yerine Ayhan Bodur’un atandığı bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Ertuğrul Namal’ın yerine Ayhan Bodur’un atandığı bildirildi.

Emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın yerine Bayburt İl Emniyet Müdürü olan 1’inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Bodur atandı. Bodur’un çarşamba günü kentte göreve başlayacağı öğrenildi.

Ayhan Bodur kimdir?

Ayhan Bodur, 1971 yılında Sakarya ili Geyve ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ Çorlu’da 1985 tarihinde tamamladıktan sonra, 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1993 yılında Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak göreve başlayan Bodur, sırasıyla Antalya, Van, Çorum, Tokat ve Eskişehir illerinde görev yaptı. Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda taltif, takdirname ve başarı belgesi ile ödüllendirilen Ayhan Bodur, 20 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Bodur; evli ve iki çocuk babası.