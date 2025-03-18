Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Yücel’i onurlandırmak için bir tören düzenledi.

Teşkilat bünyesinde uzun yıllar boyunca özverili bir şekilde görev yapan Ali Yücel’e, bu hizmetlerinin anısına teşekkür plaketi takdim edildi. Tören sırasında Müdür Yılmaz, Ali Yücel’in hem teşkilata hem de topluma sunduğu katkılardan bahsederek, emeklilik hayatında sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu. Emniyet teşkilatı, bu anlamlı veda töreniyle, mesleğine ve toplumuna değer katan çalışanlarını unutmadığını bir kez daha gösterdi.