Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, şehir için uluslararası ve ulusal tanıtımının yanı sıra turizminin geliştirilmesine yönelik yeni kararlar alındığını belirtti.

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ve Bilecik Valiliğinin himayelerinde 2024 Yılı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını katıldı. Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Bircan, "Bilecik İlinin de uluslararası ve ulusal tanıtımının yanı sıra turizminin geliştirilmesine yönelik kararlar alındığını belirterek tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz” dedi.