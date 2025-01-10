Bilecik için beklenen güzel haber geldi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında AVM sorunu çözülüyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün koordinesinde gerçekleşen toplantıda, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar Tüzün ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın işbirliği ile Bilecik’in büyük sorunu olan AVM için ilk adımlar atıldı. Konuyla ile ilgili olarak, Alve İnşaat arasında imzalanan protokolle yıllardır açılış bekleyen alışveriş merkezi için çözüm bulundu. Kentin merkezinde yapımı tamamlanmış ancak uzun süredir kapalı kalan bu proje, tarafların uyum içinde çalışmasıyla hayata geçmeye hazırlanıyor.

Gerçekleşen protokolde birlik ve beraberliğin önemini vurgulandı.

İmzalanan protokol sonrası kısa açıklamada bulunan Vali Aygöl, “Ortak akılla çözüme katkı sağlayan protokol tarafları, siyasi partilerimizin il başkanları ve milletvekillerimize şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Bilecik’imize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun!” dedi.