Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, deprem bölgesine yapılan yardım çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, deprem bölgesine yapılan yardım çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bilecik’te el birliğiyle yapılan yardımlarla güzel bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğini belirten Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “10 ilimizi etkisi altına alan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yüz binlerin yaralandığı gerisinde birçok zorluğu bırakan deprem afetine karşı, Türkiye tek yürek oldu. Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Bilecik Belediyesi’ne bağlı ilgili birimler tarafından yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Hayırsever vatandaşlar ile depremzedeler arasında yardımlaşma ve paylaşma bağı kuran Bilecik Belediyesi şu ana kadar 20’yi aşkın tır ile deprem bölgesine yardımları ulaştırdı. Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarında 76 kişilik ekip ve ekipman ile seferber olan Bilecik Belediyesi yetkilileri ve çalışanları yeni umutlar için sahada da yer aldı” ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı açıklamasının devamında yapılan yardımların rakam bilgisi hakkında şunları söyledi, “Yapılan yardımlar çerçevesinde 7 bin 200 adet battaniye, 6 bin 63 adet bebek mama, bez ve hijyen kolisi, 6 bin 10 adet gıda kolisi, 6 bin 210 adet kıyafet kolisi, 4 bin 400 adet hijyen kolisi, 2 in 950 adet paket su, 390 adet ısıtıcı, 120 adet çadır, 80 adet yatak, 9 tır odun ve yakacak malzemesi, 5 hizmet aracı, 4 adet konteynır, 1 seyyar ikram aracı ve 1 adet jeneratör deprem bölgesine gönderildi. Belediye Başkanlığı olarak ayrıca ilimizde ikamet etmek üzere ağırladığımız depremzede vatandaşlarımıza da günlük ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımlarımız devam etmektedir.”