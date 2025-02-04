Şehrin doğayla iç içe en güzel noktalarından biri olan Pelitözü, 13-14-15 Haziran tarihlerinde GölparkFest’e ev sahipliği yapacak. Şehrin turizmine büyük katkı sağlayan festival, ziyaretçilerine eğlence, kültür ve doğayla iç içe bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kamp ve Karavan Derneği’nin 2. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Vali Aygöl, GölparkFest’in sadece bir festival değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği pekiştiren, tarihi, kültürü ve doğayı modern imkânlarla bir araya getiren özel bir organizasyon olduğunu belirterek tüm vatandaşları bu güzel atmosfere davet etti.

Festival kapsamında konserler, doğa etkinlikleri, kamp ve karavan buluşmaları gibi birçok etkinliğin yer alması bekleniyor.