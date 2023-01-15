Bilecik Genç Fenerbahçeliler (GFB) Derneği tribün liderleri Sefa Kalya’nın ölüm yıldönümü çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve gıda yardımında bulundu.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler (GFB) Derneği tribün liderleri Sefa Kalya’nın ölüm yıldönümü çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve gıda yardımında bulundu.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler (GFB) derneği Bilecik’te tribün liderleri Sefa Kalya’nın 7’nci ölüm yıldönümü nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve gıda yardımında bulundu. Bilecik’teki dernek üyeleri tarafından karşılan koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alper Badak, tribün lideri Sefa Kalya anısına böyle bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Sefa Kalya, Fenerbahçeli olan olmayan herkes tarafından iyi hatıralarla anılır. Bizler de Bilecikli Genç Fenerbahçeliler olarak tribün liderimizin vefatının 7’nci yılında onun anısına bir yardım kampanyası düzenledik. Onun değerlerini yaşatmak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Sadece bu dönemde değil diğer önemli gün ve haftalarda da Genç Fenerbahçeliler olarak gerekli çalışmaları organize etme gayreti içerisinde oluyoruz. Düzenlediğimiz kampanyaya Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği’nden arkadaşlarımız destek verip bu kampanyanın büyümesine vesile oldular. Sefa abimizin sancağı olan GFB’nin hak ettiği değeri bulması için onun yolunda ilerleyeceğiz. Rahmetli ağabeyimizi hayır duaları almak için çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve benzeri yardımlarda bulunduk. Rahmetli Sefa ağabeyimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.