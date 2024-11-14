Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki porselen fabrikalarını Bilecik’in ekonomik büyümesine ve istihdam imkanlarının artmasında büyük rol oynadıklarını söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ziyaretlerinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte ilçede faaliyet gösteren bir porselen fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette tesisin üretim kapasitesi katkısı hakkında yetkililerden bilgi alan

Vali Aygöl, fabrikanın Bilecik istihdamına sağladığı önemli destek ve ihracat başarısına dikkat çekti. Fabrikanın aylık bin 800 üretim kapasitesine sahip olduğu anlatan Vali Aygöl, "Yıllık toplam 13 bin ürüne ulaşan üretim hacmi ile Türkiye’nin porselen sektöründe önde gelen ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. Ayrıca, şirketin, toplam 620 çalışanıyla Bilecik’in ekonomik büyümesine ve istihdam imkanlarının artmasına önemli katkılar sunuluyor. Bu tür yatırımlar sayesinde Bilecik, üretimden istihdama, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda gelişme kaydediyor" dedi.