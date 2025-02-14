Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye müdürlüğü ekiplerinin işbirliği ile temel yangın eğitimi ve yangın söndürme tahliyesi tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Etkin ve hızlı müdahale için tüm personelin hazırlıklı olması amacıyla düzenlenen eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikat, yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve personelin yangın anında nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretmeyi hedefliyor. Tatbikat sırasında, binada yangın alarmının çalmasının ardından hızlı bir tahliye işlemi gerçekleştirildi ve yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı gösterildi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; "Muhtemel acil durumlarda personellerimizin güvenliğini sağlamak ve profesyonel bir şekilde müdahale etmek için, bu tür tatbikatların büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, düzenlenen tatbikat hem kurumsal güvenliğimizi arttırıyor hem de çalışmalarımızın ve denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin muhtemel acil durumlara karşı bilinçli olunması sağlanıyor" denildi.