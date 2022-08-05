Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları dahilinde kapalı pazarda periyodik aralıklarla temizleniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyüklüler tarafından yoğun olarak kullanılan ve haftada 2 gün hizmet veren kapalı pazarda vatandaşların gıdaya ulaşımında hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla mazgal temizliği ile iç ve dış temizliği düzenli olarak yapılıyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pazar içerisinde tezgâhlar kaldırılarak mazgallar temizlerken, süpürge aracı ile süpürge yapılıyor ve deterjan ile köpürtülerek yıkanan pazarda vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

Haftalık olarak yapılan kapsamlı temizliklerin yanı sıra kapalı pazardaki ekipler pazarın açık olduğu günlerde de rutin çevre temizliklerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki çalışmalarna da aralıksız devam ediyor.