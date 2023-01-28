Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ’Müze Akademi’ etkinlikleriyle, çocukların yarıyıl tatilinin keyifli ve renkli geçmesi sağlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ’Müze Akademi’ etkinlikleriyle, çocukların yarıyıl tatilinin keyifli ve renkli geçmesi sağlandı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın talimatıyla çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen 10’a yakın aktivite, Müze Akademi tarafından Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirildi. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerini öğrenirken, diğer yandan düzenlenen etkinliklerle keyifli bir tatil dönemi yaşadı.

"Çocuklar Bilecik’in tarihi ve kültürel zenginliğini dokunarak öğreniyor"

Hazırlanan yarıyıl tatili etkinliği dahilinde Yaşayan Şehir Müzesi’nde ağırlanan çocuklar için sırasıyla; tuval atölyesi, gördüm duydum biliyorum, maskeli balo, 9 bin yıl öncesine yolculuk aktivitesi, mandala boyama etkinliği ve ebru sanata etkinlikleri düzenlendi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, düzenlenen etkinlikler ile çocukların Bilecik’in tarihi ve kültürel zenginliklerini dokunarak ve görerek öğrendiğini kaydetti. Yaşayan Şehir Müzesi’nde tatil dışında da aktivitelerin olduğunu hatırlatan Ünver, aktivitelere katılımın çok yoğun olduğunu ve çocukların büyük mutluluk yaşadığını belirtti.