Bilecik Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan 21’inci yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan 21’inci yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Şu ana kadar 11 tırdan oluşan yardım malzemesi ile 9 kamyondan oluşan yakacak odunun gönderildiği deprem bölgesi için hazırlanan ve içinde çadır, uyku tulumu, soba, yakacak ve ihtiyaç malzemesi, ayakkabı ve su bulunan yeni bir araç daha yola çıktı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı kısa değerlendirmede, ‘’Yardım Tırımız Yola Çıktı. Belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz; çadır, uyku tulumu ve sobalar ile yakacak, ayakkabı, su ve genel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırımız dün gece Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında ayrıca bu güne kadar 7 bin 200 adet battaniye, 6 bin 63 adet bebek maması, bebek bezi ve bebek hijyen kolisi, 6 bin 10 adet gıda kolisi, 6 bin 210 adet kıyafet kolisi, 4 bin 400 adet hijyen kolisi, 2 bin 950 paket su, 390 adet ısıtıcı, 120 adet çadır, 80 adet yatak, 76 arama kurtarma ve gönüllü personel, 5 hizmet aracı, 4 adet konteynır, 1 adet seyyar ikram aracı, 1 adet jeneratör teslim edilmişti