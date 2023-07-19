Bilecik Belediyesi, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle su kesintisi uyarısı yapıldı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemiz sorumluluk sahası dışında kalan ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda bulunan içme suyu hattında meydana gelen patlak için onarım çalışmaları devam etmektedir. Karaköy mevkiinde meydana gelen büyük bir patlağı beklenenden daha büyük bir arıza oluşturması nedeniyle şehrimizde su kesintisi meydana gelecektir. Bilecik Belediyesi olarak yerel kaynaklarımızı sonuna kadar seferber etmemize rağmen kaynaklarımız tükenme noktasına gelmiştir. Oluşacak su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur" denildi.

Öte yandan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı aynı zamanda Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’a vatandaşlar tepki gösterirken, bu hatta sık sık arıza yaşandığı ve yaşanan arızalarda kent merkezi 2-3 gün susuz kaldığını söylediler.