Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenttin farklı bölgelerinde devam eden yeşillendirme ve peyzaj düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sera alanında, başta orta refüjler olmak üzere pek çok park, bahçe ve dinlenme alanında kullanılacak bitkiler yetiştiriliyor. Kış mevsiminde de serada yürütülen üretim çalışmaları, şehrin farklı noktalarında toprakla buluşturulmak üzere hazırlanıyor. Ekipler, aynı zamanda şehir genelindeki çeşitli mahallelerde ağaç budama işlemleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, hem estetik bir görünüm sağlamak hem de ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesini desteklemek amacıyla düzenli olarak yapılıyor.