Bilecik Belediyesi tarafından trafikte güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımı, çevre ve doğanın korunmasında bisiklet kullanımının önemini ortaya koymak için eğitimler veriliyor.

Bilecik Belediyesi bisiklet antrenörü tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde öğrenciler, bisiklet kullanımına dair birçok konuda faydalı bilgiler öğreniyor. Pelitözü İlkokulu ve ortaokulunda verilen uygulamalı eğitimlerde trafikte güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımına ilişkin anlatımlar yapıldıktan sonra okul bahçesinde doğru ve güvenli bisiklet kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı.

‘’Amacımız doğru, sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımında bilinci sağlamaktır’’

Bisiklet kullanımında oluşan arızalara yönelik bakım ve onarım hakkında da bilgilerin de verildiği eğitimler hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen eğitimlerin son derece verimli sonuçları beraberinde getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

‘’Okullarımızdan belediyemize yapılan eğitim davetlerine bizler de katılarak öğrencilerle bir araya geliyoruz. Önce teorik olarak başladığımız eğitimleri daha sonra okul bahçelerinde uygulamalı olarak yapıyoruz. Amacımız doğru, sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımında bilinci sağlamaktır. Okul yönetimi ve öğrencilerden mutluluk verici geri dönüşler oluyor. Eğitimlerimizde trafikte bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar, temiz ve doğal çevrenin korunmasında bisikletin önemi ve faydasına ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz."

‘’Bir diğer amacımız çocukları teknoloji ve diğer bağımlılıklardan korumaktır’’

Bisiklet kullanımının trafikte ulaşım rahatlığı, çevre ve doğanın korunması yanı sıra çocukları teknolojik ve diğer bağımlılıklardan da uzak tuttuğuna dikkat çeken Subaşı, ‘’Sokakta, oyun alanında bisiklet kullanan çocuklar ve gençler dolayısıyla internet, teknoloji ve diğer bağımlılıklardan da uzak durmuş oluyor. Bu da yaptığımız çalışmanın önemini ortaya koymaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Eğitimler sonrasında çocuklara ayrıca güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, bisiklet kullanımına ilişkin işaret ve levhalar hakkında bilgilerin verildiği broşürler de dağıtıldı.