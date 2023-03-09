Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama başlatıldı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama başlatıldı.

Şehir merkezi ve mücavir alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor.

Sinek çoğalmasını engellemek için neler yapabiliriz

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sinek oluşumunu artıran faktörler hakkındaki bilgilendirici açıklamada, “Çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynırlarındaki temizliğe dikkat edilmeli” ifadelerine yer verildi.