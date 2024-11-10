Bilecik Belediyesi tarafından eğitime destek amacıyla düzenlenen kurslar bu dönemde de devam ediyor.

Şimdiye kadar 10’a yakın eğitim dalında binlerce öğrencinin katıldığı eğitime destek kursları, Matematik Müzesi’nde yeni dönemde de öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. ’Eğitime Destek Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor’ sloganıyla gerçekleştirilen kurslarda Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, İngilizce ve Fen Bilgisi alanlarında öğrencilere destek kursları veriliyor.

Bilecik Belediyesi Eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde ayrıca ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ temasıyla görsel materyallerle matematik dersleri keyifli işleniyor. Matematik Müzesi’nde güz dönemi kursları çerçevesinde 200 öğrenci, yapılandırıcı eğitim anlayışı ile origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri yöntemleri sayesinde matematik derslerini çok daha kolay öğrenme imkanı buluyor.