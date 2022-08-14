Bilecik Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı’nda ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Bilecik Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı’nda ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Bileciklileri birçok aktivite ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı’nda 22 Ağustos Pazartesi günü ayak tenisi turnuvası düzenliyor. Turnuvanın son başvuru tarihinin 19 Ağustos Cuma günü olacağı, başvuruların ise Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısında yer alan Bien Seramik Bilgi Evi spor odasında yapılacağı belirtildi. Turnuvaya takımlar 2 asil 2 yedek oyuncu (zorunlu değil) ile katılabilecek. Turnuvaya katılacak olan takımlar arasındaki maçlar 18.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak. Dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.