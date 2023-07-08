Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet operasyonuna ilişkin 5’inci duruşma Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022 günü Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i geçici olarak görevden uzaklaştırmış, ardından partisinden ihraç edilmişti.

4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Olayla ilgili Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede; görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin’in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın Bilecik’te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

5’inci duruşma yapıldı

Bilecik Ağır Ceza Mahkeme salonunda düzenlenen 5’inci duruşmada Semih Şahin’in yanı sıra KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanı Selçuk Erdağı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma Semih Şahin hakkında açılan diğer soruşturma dosyasının beklenmesinden dolayı dava, 13 Ekim 2023 tarihine ertelendi.