Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Perşembe günü oturumu, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, 60 milyon ek bütçe konusu oybirliğiyle kabul edildi.

Bilecik Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Perşembe günü oturumu, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, 60 milyon ek bütçe konusu oybirliğiyle kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Pazartesi günü oturumunda çeşitli komisyonlara sevk edilen konuların ele alındığı toplantıda imar konuları görüşülerek karara bağlandı.

60 milyon ek bütçe konusu oybirliğiyle kabul edildi

‘Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, personel giderleri ve malzeme giderleri maliyetlerinin artışından dolayı Belediye Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesine ek bütçe ihtiyacı doğmuştur’ gerekçesiyle meclise sunulan 60 milyonluk ek bütçe konusu görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunda incelemeleri sonucunda söz konusu gerekçe göz önünde bulundurularak, talep edilen 60 milyonluk ek bütçe, meclis üyelerinin oy birliği kararıyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Belediye Başkanlığı ile hizmet projesi işbirliği talebinde bulunan 2 adet dernek ile 3 yıl süreli hizmet projesi işbirliği protokolü yapılması konusu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca bazı müdürlüklerin değişen yönetmelik taslakları hakkında komisyonlarda görüşülen konular mecliste ele alınarak, karara bağlandı.